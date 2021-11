Feuerwehr München

FW-M: Vier Personen bei Verkehrsunfällen verletzt (Milbertshofen)

München (ots)

Freitag, 5. November 2021, 21.45 Uhr

Schleißheimer Straße und Moosacher Straße

Zwei Verkehrsunfälle haben sich in der Nacht auf Samstag ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Kurz vor zehn Uhr abends ereignete sich in der Schleißheimer Straße ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen meldete zeitgleich mit den Notrufen den Unfall und startete sofort mit der Erstversorgung. Die weiteren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle und unterstützten die Versorgung.

Aufgrund des Unfallmusters und den durch ein Notarztteam festgestellten Verletzungen wurden die Unfallbeteiligten, eine Frau und ein Mann, beide Anfang 30, in Münchner Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Schleißheimer Straße war für die Zeit der Arbeiten teilweise gesperrt.

Ein zweiter Unfall ereignete sich um 1.50 Uhr in der Moosacher Straße. Hierbei kollidierten ein Nissan und ein zweites Fahrzeug miteinander. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die Unfallbeteiligten. Dabei stellte sich heraus, dass von den drei Insassen in dem Nissan, eine Frau auf der Rücksitzbank eingeschlossen und verletzt war. Nach einer technisch unterstützten Rettung transportierte ein Rettungsdienstteam die Verletzte in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen auf den vorderen Sitzplätzen bleiben nach Kenntnis der ambulanten Untersuchung unverletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs war ebenfalls verletzt und wurde daher in eine Münchner Klinik transportiert.

Auch an diesen beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Moosacher Straße war für die Zeit der Rettungsarbeiten gesperrt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

