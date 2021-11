Feuerwehr München

FW-M: Garage brennt auf Baustelle (Ramersdorf)

Sonntag, 31. Oktober 2021, 23.38 Uhr

Erminoldstraße

Trotz eines Brandes in der Nacht auf einer Baustelle ist kaum Schaden entstanden.

Eine Anwohnerin meldete in der Nacht, dass es auf einer Baustelle in einer Garage brennt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München setzten sofort ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein, um das Material, das in einem Fertiggaragenbauteil gelagert war zu löschen. Dank der frühen Alarmierung und der baulichen Konstruktion der Garage konnte der Brand nicht auf die restliche Baustelleneinrichtung übergreifen. Nachdem alle Brandherde abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurden, konnte die Einsatzstelle der Polizei für Ihre Ermittlungen übergeben werden.

Ein Sachschaden ist nicht bezifferbar.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

