FW-M: Feuer im Keller (Schwabing-West)

Donnerstag, 7. Oktober 2021, 05.29 Uhr

Lerchenauer Straße

Am Donnerstagmorgen ist eine Kleiderkiste im Kellerabteil eines Wohngebäudes in Brand geraten. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein Bewohner des Gebäudes meldete der Integrierten Leitstelle Brandgeruch im Bereich des Kellerabganges. Die eingetroffenen Kräfte der Berufsfeuerwehr schickten einen Trupp mit Atemschutz und C-Strahlrohr in den Keller. Zügig konnte in einem Kellerabteil eine in Brand geratene Kleiderkiste gelöscht werden. Hervorzuheben ist, dass sämtliche Brandschutztüren ordnungsgemäß geschlossen waren. Somit konnte eine Brand- und Rauchausbreitung im gesamten Kellerbereich verhindert werden. Mit einem Be- und Entlüftungsgerät wurde der betroffene Bereich aufwendig entraucht.

Zur Schadenshöhe kann vonseiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

