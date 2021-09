Feuerwehr München

FW-M: Hilflos in der Isar (Isarvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 14. September 2021, 12.01 Uhr Ludwigsbrücke

Am Dienstagmittag ist eine hilflose Person in der Isar gesichtet und sicher an Land gebracht worden.

Eine aufmerksame Bürgerin beobachtete im Bereich der Ludwigsbrücke einen scheinbar hilflos in der Isar stehenden Mann. Da dieser auf Ansprache nicht reagierte, setzte sie einen Notruf (112) an die Integrierte Leitstelle ab.

Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen inklusive zwei Hubschrauber machte sich auf den Weg. Mithilfe des Hubschraubers Christoph 1 wurde der zirka 30-jährige Mann vor dem unkontrollierten Abtreiben gesichert. Durch das Herablassen einer Steckleiter vom Ufer aus konnte der Mann kurze Zeit später eigenständig die prekäre Situation verlassen.

Das Team eines Notarztwagens brachte den Mann zur weiteren Kontrolle in eine Münchner Klinik.

Im weitläufigen Bereich der Isar kam es zum Zeitpunkt der Rettung zu Verkehrsbehinderungen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (sei2)

