Feuerwehr München

FW-M: Erste Hilfe rettet Leben! (Pasing)

München (ots)

Sonntag, 5. September 2021, 12.35 Uhr

Planegger Straße Eine 42-jährige Krankenschwester aus Regensburg hat an diesem Wochenende alles richtig gemacht. Sie hat einem fremden Menschen geholfen und Erste Hilfe geleistet. Vermutlich - ein Wort, dass in Pressemeldungen einer Behörde eigentlich nicht vorkommen sollte - hat die Krankenschwester mit ihrem Handeln einer 80-jährigen Frau das Leben gerettet. Die Krankenschwester und ausgebildete Reanimationstrainerin hat eine schwächelnde ältere Dame vor einer Gaststätte in der Planegger Straße beobachtet. Der Ehemann der 80-jährigen Dame versuchte fürsorglich seine Frau selbst zu versorgen. Die Fachfrau erkannte den Ernst der Lage und bot umgehend ihre Hilfe an. Ein Notruf war gerade abgesetzt, als sich der Gesundheitszustand der älteren Dame drastisch verschlechterte. Atmung und Kreislauf setzten aus. Die Krankenschwester aus Regensburg begann sofort mit einer Herzdruckmassage. Nach wenigen Minuten trafen Rettungskräfte an der Einsatzstelle ein und übernahmen die weitere Versorgung. Der Kreislauf der 80-jährigen Frau fing wieder selbstständig an zu arbeiten und die Seniorin wurde ansprechbar in eine Münchner Klinik transportiert. Zusammenfassend kann man sagen, dass das beherzte Eingreifen der Krankenschwester die bestmögliche Versorgung in dieser Situation war, da mit jeder Minute ohne Herzdruckmassage die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Menschen um zehn Prozent sinkt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell