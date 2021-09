Feuerwehr München

FW-M: Dunkler Rauch aus Fenster (Schwabing)

München (ots)

Freitag, 3. September 2021, 10.51 Uhr

Prinz-Eugen-Straße

Am Freitagvormittag ist es in einem Einzimmerappartement zu einem Küchenbrand gekommen. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Passierende bemerkten Rauch aus einem Fenster des mehrgeschossigen Gebäudes und informierten die Feuerwehr.

Als die alarmierten Kräfte eintrafen, drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im vierten Obergeschoss. Mehrere Bewohnende hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und einem C-Rohr, ging zur Brandbekämpfung in das Stockwerk. Dort setzten sie an der Wohnungstür einen Rauchschutzvorhang, um bei Öffnung der Wohnung eine Verrauchung des Treppenraumes zu verhindern. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung waren, fanden sie eine brennende Küchenzeile vor. Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht.

Um den Brandrauch aus dem Appartement zu entfernen, kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Es wurde niemand verletzt.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

