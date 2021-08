Feuerwehr München

FW-M: Ungewöhnlicher Einsatzverlauf (Altstadt)

Sonntag, 29. August 2021, 2.41 Uhr

Blumenstraße / Karlsplatz

In der Nacht auf Sonntag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr München mit einer Personensuche der ungewöhnlichen Art konfrontiert worden.

In den frühen Morgenstunden meldete sich ein Mann per Telefon bei der Einsatzzentrale der Polizei. Dabei gab er an, dass er im Parkhaus am Viktualienmarkt in einem Raum im Keller eingeschlossen sei und Panik bekäme. Zudem riss nach seiner Aussage - "es rieche hier komisch" - der Kontakt ab.

Auf elektronischem Weg leitete die Polizei den Einsatz zur Integrierten Leitstelle München weiter. Der Disponent schickte aufgrund der Informationen den Umweltdienst mit einer Feuerwehreinheit zum Einsatzort, da im schlimmsten Fall von einem Gasaustritt ausgegangen werden musste.

Vor Ort teilten sich die Kräfte mit Messgeräten und Atemschutzgeräten in Abstimmung mit der Polizei auf, um das Parkhaus unter der Schrannenhalle und das zugehörige Gebäude nach dem Mann zu durchsuchen. Noch während die Suche in vollem Gang war, meldete sich der Mitteiler wieder bei der Polizei und sagte, dass er Stimmen höre und laut klopfen würde. Trotz intensiver Suche und der tatkräftigen Unterstützung des Mitteilers wurden weder Feuerwehr noch Polizei fündig.

Daher empfahlen die Einsatzkräfte dem Mann, dass er einen nahegelegenen Druckknopfmelder, den er erwähnt hatte, auslösen solle. Im Auslösefall gibt die Brandmeldeanlage eine Meldung an die Leitstelle durch und in der Brandmeldezentrale kann der genaue Standort der ausgelösten Einheit festgestellt werden. So der Plan.

Leider löste auch nach mehrfacher Rückfrage die Anlage der Schrannenhalle nicht aus. Noch während über weitere Schritte abgestimmt wurde, meldete die Leitstelle, das am Stachus eine Feuermeldung ausgelöst wurde. Da zu diesem Zeitpunkt kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden konnte, fuhr ein Löschzug dort hin. Diese wunderten sich umso mehr, als am Meldeort ein völlig aufgelöster junger Mann stand und sich für die Hilfe bedankte.

Da der Umstand, wie der Mitteiler in diese missliche Lage kam vor Ort nicht geklärt werden konnte, hat die Polizei die Daten und die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

