Feuerwehr München

FW-M: Kabelbrand nach Wasserschaden (Altstadt)

München (ots)

Dienstag, 24. August 2021, 14.36 Uhr, Neuturmstraße

Ein Kurzschluss in einem Hotel hat einen dreistündigen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die automatische Brandmeldeanlage des Hotels lief in der Integrierten Leitstelle auf. Der alarmierte Löschzug wurde bereits vom Haustechniker vor dem Gebäude erwartet. Dieser schilderte dem Einsatzleiter einen Kabelbrand in der Elektroverteilung im Untergeschoss. Der vorgehende Atemschutztrupp konnte den bereits erloschenen Brand in einem Zwischenboden ausfindig machen. Dort lagen Elektroleitungen im Wasser, welches sich aufgrund eines Schadens im Zwischenboden sammelte. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Sicherungen des betroffenen Bereichs heraus. Da in einem Nebenraum eine Mittelspannungsverteilung verbaut war, wurden die Stadtwerke München hinzugezogen. Zeitgleich wurden die darüberliegenden Stockwerke mit Messgeräten kontrolliert. Da der betroffene Raum keine Abluftöffnung zum Entrauchen besaß, kamen sogenannte Be- und Entlüftungsgeräte zum Einsatz. Im Gegensatz zu Hochdrucklüftern arbeiten diese Geräte mit Sauglutten, wodurch Rauch und Dämpfe gezielt abgesaugt werden können. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Für die Gäste bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, weshalb das Hotel nicht geräumt werden musste. Eine Schadenshöhe kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.(ost) Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

