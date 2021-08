Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall auf dem Innsbrucker Ring (Ramersdorf)

München (ots)

Montag, 16. August 2021, 10.59 Uhr, Innsbrucker Ring

Am Montagvormittag ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf dem Innsbrucker Ring leicht verletzt worden. Es kam zu einer Verkehrsbehinderung.

An der Kreuzung zwischen Innsbrucker Ring und Hechtseestraße kollidierten zwei VW Golf miteinander. Da einer der beiden Fahrzeuglenker über starke Schmerzen im Becken und an der Hüfte klagte, entschied sich die Notarztbesatzung die Feuerwehr hinzuzurufen, um eine patientenschonende Rettung durchzuführen.

Dazu entfernten die Feuerwehrkräfte beide Türen auf der Fahrerseite sowie die B-Säule. Nun konnte der Patient achsengerecht aus dem Fahrzeug gehoben und so an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Der Fahrer des zweiten Unfallwagens blieb unverletzt und war bereits aus seinem Pkw ausgestiegen.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten war der Innsbrucker Ring stadtauswärts vorübergehend gesperrt.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell