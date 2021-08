Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich (Schwabing-Freimann)

München (ots)

Samstag, 14. August 2021, 19.44 Uhr

Heidemannstraße und Ingolstädter Straße

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Als die Einsatzkräfte eintrafen waren bereits alle Insassen aus den Fahrzeugen befreit und wurden durch Passanten am Fahrbahnrand betreut und erstversorgt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst intensivierten die Behandlung und brachten alle beteiligten in Münchner Krankenhäuser. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell