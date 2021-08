FW-M: Feldbrand (Aubing)

Feuerwehr München

Mittwoch, 11. August 2021, 14.10 Uhr

Freihamer Weg / Germeringer Weg

Auf einem abgeernteten Acker ist am Mittwoch ein Flächenfeuer ausgebrochen.

Gegen zwei Uhr nachmittags meldeten Fußgänger, dass es auf einem Stoppelfeld in Aubing zu einem Brand gekommen war. Das zuerst alarmierte Hilfeleistungslöschfahrzeug forderte bereits auf der Anfahrt weitere Kräfte nach, denn die Rauchwolke war bereits aus über einem Kilometer zu sehen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Germering war auf dem Weg zu dem Einsatz, da auch in der Landkreiszentrale ein Notruf eingegangen war und zu diesem Zeitpunkt der genaue Einsatzort an der Stadt-Landkreis-Grenze noch nicht klar war. Vor Ort zeige sich dann, dass bereits 300 Quadratmeter des Ackers am Germeringer Weg brannten. Um ein Ausbreiten durch den Wind zu verhindern setzten die angerückten Einheiten drei C-Rohre aus verschiedenen Richtungen ein. Zudem verwendeten sie Feuerpatschen - Metallbesen zum Ausklopfen von Flächenbränden - zum Löschen. Innerhalb einer halben Stunde konnte so das Feuer gelöscht und ein Ausbreiten auf die angrenzende Vegetation verhindert werden. Da der Acker bereits abgeerntet war, ist kein Sachschaden entstanden. Die Brandursache ist unklar.

Hinweis der Feuerwehr:

In den Sommermonaten steigt wieder die Gefahr von Bränden in der Natur. Lassen Sie daher besondere Sorgfalt bei allen feuergefährlichen Handlungen (grillen, rauchen, überhitzten Maschinen) walten.

Falls doch etwas passiert, rufen Sie umgehend die 112.

