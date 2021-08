Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mittwoch, 11. August 2021, 13.40 Uhr

Erhardtstraße und Reichenbachbrücke

Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Reichenbachbrücke und Erhardtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Als die ersten Einsatzkräfte an der Alarmadresse ankamen, bot sich Ihnen ein wahres Trümmerfeld. Sie leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Unterstützt wurden sie hierbei durch eine Ärztin und einer Besatzung eines Krankentransportwagens, die zufällig an der Einsatzstelle waren. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde auch ein Radfahrer beteiligt, der im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Durch den Rettungsdienst wurden der schwerverletzte Radfahrer und die drei leichtverletzten Pkw-Insassen in Münchner Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. .

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell