FW-M: Verkehrsunfall mit drei Verletzten (Altstadt-Lehel)

Mittwoch, 11. August 2021, 09.48 Uhr

Zweibrückenstraße

Am Mittwochvormittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt gekommen.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW von der Straße ab, fuhr auf den angrenzenden Rad- und Fußweg und erfasste hier eine Fußgängerin. Das Auto krachte anschließend in ein Schaufenster einer Bäckereifiliale. Die schwerverletzte Frau wurde nach dem Aufprall mit in den Verkaufsraum geschleudert. Sofort nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde die Frau und der Fahrer medizinisch versorgt. Die Feuerwehr zog mit Hilfe einer Seilwinde des Rüstwagens das Auto zurück und konnte so im Anschluss die Verletzte befreien. Die Patientin kam in einen Schockraum einer Münchner Klinik. Der Fahrer und die Verkäuferin sind leichtverletzt und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Anschluss wurde das Schaufenster durch die Feuerwehr gesichert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

