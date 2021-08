Feuerwehr München

FW-M: Rettungswagenbesatzung löscht Brand (Schwanthalerhöhe)

München (ots)

Montag, 9. August 2021, 17.49 Uhr

Kazmairstraße

Die Besatzung eines Feuerwehrrettungswagens hat bei einem Balkonbrand in der Schwanthalerhöhe das Feuer gelöscht. Am Abend meldete eine Nachbarin, dass sie am Wohnhaus gegenüber Flammen auf einem Balkon im vierten Obergeschoss sehe. Die Leitstelle München schickte einen Löschzug zu dem gemeldeten Einsatz. Da zu diesem Zeitpunkt aber einige Fahrzeuge der zuständigen Wache bereits mit anderen Einsätzen waren, ergänzte das Computersystem der Leitstelle automatisch die fehlenden Fahrzeuge durch Verfügbare. Dies führte dazu, dass beim Brand zuerst ein Einsatzleitwagen, eine Drehleiter und vor allem ein Rettungswagen der Feuerwehr eintrafen. Da auf dem Rettungswagen voll ausgebildete Feuerwehrleute mit einer medizinischen Zusatzausbildung fahren, konnten sie sofort mit den ersten Maßnahmen beginnen. Von der Drehleiter rüsteten sie sich mit den Langzeit-Atemschutzgeräte aus. Im vierten Obergeschoss verschafften sie sich Zugang zu der Wohnung. Die zwischenzeitlich eingetroffen Hilfeleistungslöschfahrzeuge verlegten bereits die Schlauchleitung in den vierten Stock, so dass die Rettungswagenbesatzung mit "Wasser am Rohr" sofort den Brand auf dem Balkon löschen konnte. In der Wohnung war zum Brandzeitpunkt niemand anwesend.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

