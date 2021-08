FW-M: Schwerer Unfall am Altstadtring (Maxvorstadt)

Feuerwehr München

Sonntag, 8. August 2021, 15.05 Uhr

Ludwigstraße und Oskar-von-Miller-Ring

Schwerste Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Unfall mit einem Bus in der Maxvorstadt zugezogen. Mehrere Anrufe gingen gegen 15 Uhr bei der Leitstelle München ein. Die Anrufenden meldeten einen Unfall an der Kreuzung Oskar-von-Miller-Ring und Ludwigstraße. Die ersteintreffende Notarztwagenbesatzung verschaffte sich sofort einen Überblick und instruierte die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr über die Unfallsituation. Ein Mann war unter dem Vorderrad des Busses eingeklemmt und nicht ansprechbar. Noch während die routinemäßigen Sicherungsmaßnahmen am Bus durchgeführt wurden, bereiteten weitere Einsatzkräfte Luftheber und Unterbaumaterial zum Anheben des leeren Busses vor. Nach dem Anheben des Busses retteten die Einsatzkräfte, unter der nötigen Sorgfalt, gemeinsam den Verunfallten. Sofort leitete die Notarztwagenbesatzung intensivmedizinische Maßnahmen ein und transportierten den Verunfallten bereits nach wenigen Minuten in den Schockraum einer Münchner Klinik zur Intensivierung der Maßnahmen. Während der Rettungsmaßnahmen betreute eine Rettungswagenbesatzung die unverletzte Fahrerin des Buses. Im weiteren Verlauf übernahm das Kriseninterventionsteam die Betreuung. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Ludwigstraße stadteinwärts gesperrt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

