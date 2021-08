Feuerwehr München

FW-M: Auto verletzt Passanten (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 8. August 2021, 9.08 Uhr

Goethestraße und Schwanthalerstraße

Im Kreuzungsbereich der Goethe- und Schwanthalerstraße hat sich ein Unfall ereignet, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden. Ein Notarztteam, zwei Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) wurden zur Rettung der Verletzten an den Unfallort alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und untersuchten eine 51-jährige Frau und einen 56-jähriger Mann, die mit dem Fahrzeug kollidierten. Beide zogen sich Verletzungen zu, so dass der Notarzt einen eiligen Transport für die Patienten anordnete. Nach der Erstversorgung vor Ort, transportierte das Rettungsdienstpersonal die Verletzten in Münchner Schockräume zur weiteren Behandlung. Eine Rettungswagenbesatzung betreute den Fahrer. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang, ein Sachschaden kann nicht genannt werden.

