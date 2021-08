Feuerwehr München

FW-M: Abluftanlage sorgt für Ärger (Maxvorstadt)

München (ots)

Samstag, 31. Juli 2021, 19.25 Uhr

Werner-von-Siemens-Straße

Wegen einer defekten Abluftanlage ist ein ganzes Lokal geräumt worden.

In der Küche eines Restaurants in einem Büro und Geschäftsgebäude stellte der Betreiber schnell fest, dass viel Rauch in der Gastroküche war. Zeitgleich löste die automatische Brandmeldeanlage aus und alle Angestellten und Lokalgäste verließen sofort die Räumlichkeiten.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Abluftanlage der Küche ausgefallen war und der giftige Brandrauch des verbauten Kohlegrills nicht abgesaugt wurde. Durch Öffnen der Fenster konnten die Räumlichkeiten entraucht werden. Bei der Kontrolle der darüberliegenden Büroräume wurden ebenfalls erhöhte Messwerte der Gasmessgeräte angezeigt. Auch diese Räume wurden belüftet, sodass wieder ein Normalwert vorherrschte.

Ein Trupp trug den mit glühender Kohle befüllten Grill ins Freie und löschte die Glut ab. Nach der Entrauchung konnten alle Gäste und Angestellte wieder zurück in das Lokal. Die Küche muss bis zur Reparatur der Abzugsanlage kalt bleiben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist von der Feuerwehr nicht bezifferbar.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

