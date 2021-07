Feuerwehr München

FW-M: E-Auto in Flammen (Au)

München (ots)

Mittwoch, 28. Juli 2021, 02.16 Uhr

Paulanerplatz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Pkw komplett ausgebrannt. Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und alarmierte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Audi E-Tron, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Ladestation befand, vollkommen in Flammen. Die Feuerwehr trennte den Audi von der Ladestation und löschte ihn zügig mit einem Schnellangriff. Auch ein BMW, der vor dem brennenden Auto geparkt war, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadtwerke nahmen die ebenfalls beschädigte Ladestation außer Betrieb. Abschließend schleppte eine Fachfirma beide Pkws ab. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf über 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell