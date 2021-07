Feuerwehr München

FW-M: Pferd war allein unterwegs (Aubing/Puchheim)

München (ots)

Sonntag, 25. Juli 2021, 09.49 Uhr Eichenauer Straße Ein Pferd hat sich am Vormittag allein auf den Weg in Richtung München gemacht. Es wurde wenig später festgesetzt und abgeholt. Verletzte gab es keine. Auf der Verbindungsstraße von Puchheim nach München-Aubing irrte ein Pferd herrenlos herum. Das hat ein aufmerksamer Bürger bemerkt und den Notruf gewählt. Als die herbeigerufenen Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, hatte bereits ein Mann das Pferd beruhigen und am Seitenstreifen der Fahrbahn einfangen können. Kurze Zeit später traf die Besitzerin von dem Ausreißer ein und war überglücklich, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Die Situation war nicht ungefährlich, da bereits in der Vergangenheit durch freilaufende Tiere Verkehrsunfälle entstanden sind. Um so wichtiger war das schnellstmögliche Einfangen von "Buali", wie das Pferd liebevoll genannt wird. Zusammen mit "Buali" trat die Besitzerin zu Fuß den Heimweg an. Verletzte und Sachschäden gab es keine. (hax) Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

