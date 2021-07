FW-M: Fahrerin leicht verletzt (Bogenhausen)

Feuerwehr München

Samstag, 24. Juli 2021, 21.05 Uhr Mauerkircherstraße Eine Autofahrerin ist mit mehreren geparkten Fahrzeugen am Straßenrand kollidiert und warf das eigene Fahrzeug dabei um. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Nachdem die Meldung bei der Integrierten Leitstelle einging, dass ein Pkw in Seitenlage auf der Fahrbahn liegt, ist die Feuerwehr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte haben vor Ort festgestellt, dass die Dame ihr Fahrzeug selbstständig über den Kofferraum verlassen konnte. Sie wurde durch Rettungskräfte versorgt. Um ein unkontrolliertes Umstürzen des Fahrzeugs zu vermeiden, ist es gesichert worden. Zeitgleich hat ein Trupp den Brandschutz sichergestellt. Die Fahrbahn war in der Zeit vollständig gesperrt. Die Unfallursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (hax)

