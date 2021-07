Feuerwehr München

FW-M: VW Bus als Kreißsaal genutzt (Schwabing-Freimann)

München (ots)

Sonntag, 25. Juli 2021, 06.47 Uhr Schenkendorfstraße Ein Mann hat den Notruf gewählt, da seine Frau während der Autofahrt zur Klinik ihr Kind bekam. Alle sind gesund und glücklich. Das erwartete Kind machte sich heute auf den Weg in die große Welt. Was die werdenden Eltern dabei nicht wussten - das Baby hatte es eilig. Schon während der Autofahrt machte die werdende Mutter dem Mann klar, dass sie es möglicherweise nicht bis in das Krankenhaus schaffen würde. An einer Tankstelle in der Schenkendorfstraße parkte er daraufhin das Fahrzeug und verständigte die Integrierte Leitstelle. Nachdem die Geburt bereits im vollen Gange war, unterstützte ein Disponent der ILS den Vater telefonisch. Gemeinsam konnten sie das 2. Kind der Familie erfolgreich zur Welt bringen. Währenddessen sind der Notarzt und der Neugeborenen-Notarzt an der Einsatzadresse eingetroffen. Die erste Untersuchung vor Ort ergab, dass Mama und Kind absolut gesund sind. Beide kamen in ein Münchner Krankenhaus, wo sich die Familie nun von der Aufregung erholen kann. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (hax)

