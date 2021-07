Feuerwehr München

FW-M: Rauchentwicklung am U-Bahnhof (Schwabing-Freimann)

München (ots)

Freitag, 23. Juli 2021, 18.05 Uhr Münchner Freiheit Am Freitagabend meldete die U-Bahnleitstelle eine Rauchentwicklung und einen Stromausfall im Bahnhof an der Münchner Freiheit. Sofort machte sich eine Vielzahl an Einsatzkräften auf den Weg zur Alarmadresse. Als die ersten Kräfte am Bahnhof ankamen bestätigte sich eine leichte Verrauchung. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zum Bahnsteig vor. In einem dort vorhandenen Elektroraum ist es aus unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Das Feuer war schnell gelöscht. Um den Bahnsteig rauchfrei zu bekommen, fuhren leere U-Bahnen durch den Bahnhof. Durch den hierbei entstehenden Luftzug entrauchte sich der betroffene Bereich. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und zu Verspätungen im Bahnverkehr. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (jän)

