FW-M: Schreck in der Morgenstunde (Untermenzing)

Schreck in der Morgenstunde (Untermenzing)

München

Donnerstag, 22. Juli 2021, 06:44 Uhr Klessingweg Eine ältere Dame ist mit ihrem Pkw rückwärts in einen Pool gefahren. Das Glück war auf ihrer Seite. Eine 86-jährige Frau wollte sich mit ihrem Pkw in Bewegung setzen. Dabei verwechselte sie scheinbar den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang, fuhr rückwärts und durchbrach eine Mauer mit Eingangstor. Dahinter befand sich ein abgedeckter Pool. In diesen Pool fuhr die Dame mit ihrem Auto, sodass der vordere und hintere Teil der Karosserie glücklicherweise auf der Poolmauer auflag. Somit konnte das Fahrzeug nicht zu Boden sinken. Da die Frau mobilitätseingeschränkt ist, konnte sie sich nicht selbst aus dieser prekären Situation befreien. Die bereits eingetroffenen Feuerwehrkräfte bauten mit Hilfe der Steckleiter einen Steg. Über diesen Steg konnte die Fahrerin aus dem Pool geleitet werden. Die Rettungsdienstbesatzung versorgte die ältere Dame. Sie hatte Glück im Unglück, da der Pool eine Wassertiefe von zwei Meter hat. Es entstand erheblicher Sachschaden am Pool und Pkw. Die Besitzerin bemüht sich eigenständig um die Bergung des Fahrzeugs. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell