FW-M: Matratzenbrand in Wohnblock (Am Riesenfeld)

Dienstag, 20. Juli 2021, 18.32 Uhr Straßbergerstraße Ein Zimmerbrand hat ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst nach sich gezogen. Der Bewohner blieb unverletzt. An der Einsatzadresse sind etwa 300 Apartments gemeldet und das Ausmaß des Brandes war zu Beginn nicht ganz klar. Daher wurden zahlreiche Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge entsendet. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine in Brand geratene Matratze in einem Apartment im fünften Obergeschoß handelte. Der Bewohner hatte den Brand bereits bemerkt und war in das rauchfreie Treppenhaus geflüchtet. Das Rettungsdienstpersonal betreute den Mann mittleren Alters; er war unverletzt. Währenddessen bekämpfte ein Atemschutztrupp das Feuer in der betroffenen Wohnung. Ein Hochleistungslüfter wurde vor der Haustür in Betrieb genommen, um das gesamte Treppenhaus auch im weiteren Verlauf der Brandbekämpfung rauchfrei zu halten. Die brennende Matratze wurde gelöscht und anschließend ins Freie gebracht. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Der Sachschaden ist von der Feuerwehr nicht bezifferbar. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (hax)

