Feuerwehr München

FW-M: HU - nicht mehr notwendig! (Moosach)

München (ots)

Dienstag, 20. Juli 2021, 8.40 Uhr Gärtnerstraße Gemächlich fuhr ein älterer Herr am Dienstagmorgen mit seinem 20 Jahre alten Fiat Scudo auf dem Mittleren Ring. Er wollte den "TÜV" seines Kastenwagens erneuern lassen und war auf dem Weg zur Hauptuntersuchung (HU). Als er plötzlich Rauch aus dem Armaturenbrett aufsteigen sah, fuhr er in die Gärtnerstraße und stellte dort sein Fahrzeug ab. Schon als das erste Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr München eintraf, stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen. Mit Hilfe eines sogenannten Schnellangriffs - ein Schlauch der direkt mit dem Wassertank des Fahrzeugs verbunden ist - wurde der Brand schnellstmöglich bekämpft. Leider konnte das Fahrzeug aber dennoch nicht mehr vor dem Totalschaden bewahrt werden. Auch ein in der Nähe stehender Baum wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Er wurde von der Feuerwehr gekühlt und vor weiterem Schaden bewahrt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Gärtnerstraße war für den gesamten Verlauf der Löscharbeiten gesperrt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.(saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell