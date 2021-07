Feuerwehr München

FW-M: Schwarzer Rauch überall (Milbertshofen)

Montag, 19. Juli 2021, 21.07 Uhr Motorstraße Bei einem Tiefgaragenbrand am Montagabend sind viele Einsatzkräfte der Feuerwehr München tätig geworden, um Schlimmeres zu verhindern. Der Integrierten Leitstelle wurde starker Rauch aus einer Tiefgarage in der Motorstraße gemeldet. Durch die Tiefgarageneinfahrt und den danebenliegenden Eingangsbereich des Gebäudekomplexes drang tiefschwarzer Rauch. Daher wurde durch die Leitstelle die Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge sofort erhöht. Ein Trupp mit C-Strahlrohr und Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage. Gleichzeitig wurde mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Mehrere Hochleistungslüfter kamen zur Entrauchung des Wohngebäudes und der Tiefgarage zum Einsatz. Acht Personen wurden mit Fluchthauben aus ihren Wohnungen ins Freie gerettet. Durch die anwesenden Rettungsdienstbesatzungen wurden 13 Personen betreut und eine Person zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik transportiert. Ein Pkw und ein Krad brannten komplett. Mehrere geparkte Fahrzeuge in der Garage wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Etliche Wohnungen mussten zur Kontrolle gewaltsam geöffnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann vonseiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sei2)

