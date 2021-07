Feuerwehr München

FW-M: Hochwasser Isar (Stadtgebiet)

München

Dienstag, 20. Juli 2021, 10.00 Uhr; Stadtgebiet Die Isar zeigt derzeit, warum sie den Namen "die Reißende" trägt. Mit hoher Fließgeschwindigkeit strömt sie derzeit durch München. Immer wieder kommt es zu Gefahrensituationen und Einsätzen der Feuerwehr und Wasserrettung. Dabei befinden sich nicht nur die Personen oftmals in Gefahr. Auch für die Rettungskräfte ist es äußerst gefährlich. Die hohe Fließgeschwindigkeit ist dabei besonders gefährlich. Zusätzlich befindet sich in den Fluten jede Menge Treibgut wie Äste oder ganze Baumstämme. Daher kann auch ein Spaziergang mit Kindern oder dem Hund sehr schnell zu einer Tragödie werden. Befindet sich an der einen Stelle vielleicht nur leicht fließendes Wasser, kann Ihr Kind oder Hund schon beim nächsten Schritt von einer Strömung erfasst und mitgerissen werden. Deshalb nochmals unser eindringlicher Appell. Bitte halten Sie sich von der Isar fern. Betreten Sie nicht die abgesperrten Bereiche. Und vor allem: Nutzen Sie den Fluss nicht für Aktivitäten wie Surfen, Kajakfahren oder sonstige Wassersportarten. Es besteht Lebensgefahr! Für Sie und für uns. (kiß)

