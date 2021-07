FW-M: Brand in Mehrfamilienhaus (Hadern)

Feuerwehr München

Donnerstag, 15. Juli 2021, 20.13 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus ist es während der Sanierungsarbeiten zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, da das Haus derzeit unbewohnt ist.

Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Einsatzkräfte nach Hadern, wo ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Als die Feuerwehr eintraf und das Haus kontrollierte, bemerkte der Einsatzleiter Rauch, Brandgeruch und einen Feuerschein durch die Terrassentüre. Daher begann ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und einem Strahlrohr, mit der Brandbekämpfung. Bei der weiteren Erkundung sowohl im Innenbereich als auch von außen über die Drehleiter konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass es sich um einen Brand in einem Versorgungsschacht handelte, der vom Keller bis zum Dachgeschoss verlief. So konnte sich das Feuer bis nach oben zur Dachisolierung ausbreiten. Die Besatzung der Drehleiter öffnete daraufhin das Dach, um die Glutnester zu löschen. Ein weiterer Atemschutztrupp bekämpfte das Feuer im Keller.

Verletzte gab es keine. Über die Ursache ist unklar. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

