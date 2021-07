Feuerwehr München

FW-M: Vierjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt (Obersendling)

München (ots)

Donnerstag, 15. Juli 2021, 15.20 Uhr

Aidenbachstraße + Boschetsrieder Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist ein vierjähriger Bub von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden.

Im Bereich der Fußgängerampel touchierte ein aus nördlicher Richtung kommender Ford Transit den Jungen. Eine Augenzeugin reagierte geistesgegenwärtig und lief sofort zur nahe gelegenen Feuerwache. Eine Gruppe des Feuerwehrgrundlehrgangs, welche gerade im Freien eine Pause machte, lief zusammen mit ihrem Ausbilder zur Unglücksstelle. Zeitgleich wurden auf der Feuerwache der Rettungswagen und das Hilfeleistungslöschfahrzeug an den Einsatzort geschickt und anschließend die Leitstelle informiert. Diese alarmierte zusätzlich einen Notarzt und den Kindernotarzt. Die Rettungswagenbesatzung versorgte den Buben, während die HLF Besatzung den Fahrer und die Mutter betreute. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde der Junge mit schweren Verletzungen des Gesichtes und einer Beinverletzung in Begleitung der Mutter und des Kindernotarztes in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik transportiert.

Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme kam es im Bereich Aidenbachstraße und Boschetsrieder Straße zu starken Verkehrsbehinderungen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell