Feuerwehr München

FW-M: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall (Giesing)

München (ots)

Montag, 12. Juli 2021, 13.56 Uhr

Tegernseer Landstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am frühen Nachmittag auf der Tegernseer Landstraße gekommen. Dabei musste der Kreuzungsbereich zur Sankt-Bonifatius-Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Aus ungeklärter Ursache touchierte ein Audi-Fahrer einen Motorradfahrer. Durch die Kollision wirbelte es den Motorradfahrer förmlich durch die Luft, bis er auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zunächst vor Ort von Feuerwehr- und Rettungsdienstpersonal behandelt und anschließend mit dem Notarztfahrzeug in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden musste. Zeitgleich fuhr der Fahrer des Audi weiter, beschädigte zwei parkende Pkws, bevor das Fahrzeug im Schaufenster eines Geschäfts zum Stehen kam. Der Mann wurde ebenfalls an der Einsatzstelle betreut und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gefahren. Nach der Unfallaufnahme konnte die Feuerwehr das zertrümmerte Schaufenster provisorisch verschließen.

Über die Unfallursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Das Unfallkommando der Polizei ermittelt bereits. Auch der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. (hax)

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr München