Feuerwehr München

FW-M: Verbrenner steht in Flammen (Zamdorf)

München (ots)

Sonntag, 11. Juli 2021, 00.05 Uhr

Hultschiner Straße und Zamdorfer Straße

Sonntagnacht ist es in einer Unterführung zu einem PKW Brand gekommen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker war mit seinem Kraftfahrzeug auf der Hultschiner Straße Richtung Friedrich-Eckart-Straße unterwegs, als er in der Autobahnunterführung Rauch und Brandgeruch aus der Fahrzeuglüftung bemerkte. Er stoppte das Fahrzeug und informierte die Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte fanden das Fahrzeug in Vollbrand vor. Mit zwei C-Rohren löschten die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr den brennenden PKW.

Da bei dem Brandgeschehen die Brücke der Bundesautobahn stark mit Flammen und Rauch beaufschlagt wurde, entschied sich der Einsatzleiter diese vorübergehend durch die Polizei sperren und von einem Statiker prüfen zu lassen.

Nach erfolgter Begutachtung konnte der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben werden.

Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell