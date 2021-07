FW-M: Entenumsiedlung (Isarvorstadt)

Feuerwehr München

Donnerstag, 8. Juli 2021, 12.38 Uhr

Klenzestraße

Eine Entenfamilie ist durch eine Elster in Bedrängnis geraten und sorgte so für einen Feuerwehreinsatz.

Der Mitteiler sah, wie eine Elster die Entenmama mit ihrem Nachwuchs auf dem Flachdach attackierte. Da es dem Beobachter nicht möglich war, auf das Flachdach im zweiten Obergeschoss zu kommen, um die Enten zu schützen, rief er in der Integrierten Leitstelle München an. Beim Eintreffen der Besatzung des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeugs war die Entenfamilie bereits vom Flachdach in den Innenhof heruntergesprungen und versteckte sich im angrenzenden Gebüsch. Die Einsatzkräfte sammelten die Enten ein, kontrollierten sie auf Verletzungen und transportierten sie zum Entenweiher in den Isarauen. Dort konnte die unverletzt gebliebene achtköpfige Entenfamilie abschließend freigelassen werden.

