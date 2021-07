Feuerwehr München

FW-M: Flammen zerstören Küche (Giesing)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mittwoch, 7. Juli 2021, 11.41 Uhr

Schlierseestraße

Eine 82-jährige Bewohnerin ist bei einem Brand in ihrer Wohnung schwer verletzt worden.

Als aus dem rückwärtigen Teil eines Wohn- und Geschäftshauses dichter, schwarzer Rauch drang, riefen Passanten die 112. Da der Rauch auch auf dem Bahnsteig des nahegelegenen Bahnhofs Giesing sichtbar war gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle München über ein Brandereignis in der Schlierseestraße ein.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden schnell den Zugang zum Gebäude, trotz der sehr weitläufigen Wohnanlage. Hier waren glücklicherweise Anwohner, die den schnellsten Weg wiesen. Die bewegungseingeschränkte Bewohnerin der Brandwohnung konnte sich bereits ins Treppenhaus des zweiten Stockwerks retten. So konnte sie ein Trupp schnell in Sicherheit bringen. Rettungsdienstmitarbeiter und ein Notarztteam versorgten und transportierten sie in eine Münchner Klinik.

Unter Atemschutz und mit einem C-Rohr war der Brand schnell gelöscht. Die Lüftungsmaßnahmen beschränkten sich auf die Brandwohnung, da die Wohnungen über einen Laubengang an das Treppenhaus angeschlossen ist. Der Sachschaden und die Brandursache können von der Feuerwehr nicht benannt werden, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell