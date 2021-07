Feuerwehr München

FW-M: Kind in Fahrzeug eingeschlossen (Pasing)

München (ots)

Dienstag, 6. Juli 2021, 16.01 Uhr

Aubinger Straße

Am Nachmittag ist ein zweijähriges Mädchen im Auto der Mutter eingeschlossen worden.

Als die Mutter von außen die Autotür zuwarf, hörte sie plötzlich die Zentralverriegelung des Audi schließen. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass der Fahrzeugschlüssel noch im Inneren des Autos liegt. In der Not rief sie die Feuerwehr, um das im Kindersitz angeschnallte Mädchen zu befreien. Bis zur Ankunft der Einsatzkräfte lenkte die Mama ihre Tochter mit Videos auf dem Mobiltelefon ab. Die Feuerwehrler schlugen kurzerhand die hintere Seitenscheibe ein. Danach kletterte ein Feuerwehrmann in das Fahrzeug und entriegelte die Fronttür.

Nachdem Mutter und Tochter unverletzt vereint waren, klebten die Feuerwehrler die Seitenscheibe mit einer Folie für eine Weiterfahrt ab.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell