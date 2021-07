Feuerwehr München

FW-M: Wäscheständer brennt auf Balkon (Hasenbergl)

München (ots)

Montag, 5. Juli 2021, 15.38 Uhr

Dülferstraße

Brennende Wäsche auf einem Balkon hat das Überdruckventil einer Gasflasche zum Bersten gebracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten, dass Rauch und Flammen aus dem Balkon im ersten Stock kamen. Schnell informierte einer der Beobachter die Feuerwehr, während weitere die Bewohner der Wohnung und des restlichen Hauses warnten.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits mehrere Personen auf der Straße und erwarteten die Einsatzkräfte. Die Bewohner der Brandwohnung übergaben den Wohnungsschlüssel dem Einsatzleiter und teilten ihm mit, dass noch jemand in der Wohnung sei. Er entschied sich für einen Löschangriff über das Treppenhaus und mit einer Steckleiter über den Balkon. Während ein Trupp mit einem C-Rohr das Feuer von unten aus bekämpfte, konnte ein Atemschutztrupp von innen die Wohnung nach Verletzten absuchen. Die Wohnung war jedoch leer. Im Anschluss führte der Trupp ebenfalls die Brandbekämpfung der brennenden Wäsche und Gasflasche durch. Wegen der starken Hitzeeinwirkung waren bereits die Fensterscheiben geborsten. So konnte giftiger Brandrauch in die Wohnung eintreten. Abschließend wurde die Gasflasche zugedreht, ins Freie gebracht und gekühlt. Zudem musste die Wohneinheit mit einem Akkulüfter entraucht werden.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sco)

