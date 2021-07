Feuerwehr München

FW-M: Abend des Bibers (Langwied)

München (ots)

Samstag, 3. Juli 2021, 20:09 Uhr Jägerhofweg

Kindern ist ein Biber in einer ausweglosen Situation aufgefallen, daraufhin rufen sie die Feuerwehr.

Die Kinder spielten auf einem verlassenen Grundstück, in dem sich auch ein Swimmingpool befand. Bei näherer Betrachtung des Pools entdeckten sie den völlig entkräfteten Biber, unbekannten Alters. Es war dem Tier nicht möglich den Pool zu verlassen (Wasserstand bei 20 cm), da keine Treppe hinausführte und bezweifelt werden musste, dass der Biber im Leitersteigen geübt war.

Kurzer Hand entschieden sich die Kinder, die Feuerwehr zu rufen. Diese rückte mit einem Wassernotfahrzeug an. Ausgerüstet mit einem Kescher fingen sie den Biber ein und setzten ihn in einem nahegelegenen Bach wieder aus. Frohen Mutes und mit wiederkehrenden Kräften, schwamm das Nagetier in die Dämmerung hinaus. Wissenswertes: Der internationale Tag des Bibers findet jährlich am 07. April statt.

Ende gut, alles gut ...

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sei2)

