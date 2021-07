Feuerwehr München

FW-M: Ersthelfer zur Stelle ... (Trudering-Riem)

München (ots)

Freitag, 2. Juli 2021, 07:58 Uhr Riemer Straße

Am Freitagmorgen ist ein 73-jähriger Mann von einem Pkw erfasst worden und verletzte sich dabei schwer.

Der ältere Herr war Fahrgast eines Linienbusses und stieg an der Haltestelle an der Riemer Straße aus. Als der Mann die Straße überqueren wollte stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, wurde massiv getroffen und durch die Luft geschleudert. Schwer verletzt, aber ansprechbar, blieb er auf der Straße liegen. Augenzeugen, die den Unfall beobachteten, bemühten sich sofort um den verletzten Herrn. Weitere setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Die eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarzt stabilisierten den Zustand des Patienten und transportierten ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Da die Ersthelfer geistesgegenwärtig und schnell gehandelt haben, konnte der Patient innerhalb einer halben Stunde nach Eintreffen des Notarztes bereits in der Klinik behandelt werden. Am unfallbeteiligten Auto entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell