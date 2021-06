Feuerwehr München

FW-M: Bremsen von Tanklastzug in Flammen (Milbertshofen)

München (ots)

Dienstag, 29. Juni 2021, 10.30 Uhr

Moosacher Straße

Ein Tanklastzug mit heiß gelaufenen Bremsen hat am Dienstagvormittag den Ausrückeplan der Feuerwache 7 durcheinandergebracht.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Brandmeldeanlage gerufen wurden, wollten sie wie immer die Feuerwache über das Haupttor verlassen. In diesem Augenblick parkte ein Tanklastzug vor der Feuerwache, der Fahrer rannte zu den Einsatzkräften. Als er ihnen erklärte, dass seine Bremsen am Sattelauflieger brannten, reagierte der Einsatzleiter umgehend. Sofort wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) von dem eigentlichen Alarm abgezogen und zu dem Lkw beordert. Hier wurde sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Das Feuer an den Bremsen war zügig gelöscht. Ein weiteres HLF wurde zum ersten Alarm geschickt, bei dem es sich aber um einen Fehlalarm handelte.

Von Glück kann man sprechen, dass der Lkw-Fahrer die Feuerwache bemerkte, just in diesem Moment ein Löschfahrzeug greifbar war und der Brand gelöscht werden konnte, bevor das Feuer auf den vollen Diesel- und Benzin-Tankzug übergreifen konnte.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell