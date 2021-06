Feuerwehr München

FW-M: Pkw Brand kurz vor Mittag (Solln)

München (ots)

Sonntag, 27. Juni 2021, 11.39 Uhr

Wilhelm-Leibl-Straße

Das Mittagessen einiger Feuerwehrler musste am Sonntagmittag etwas warten. Kurz vor Mittag wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Pkw alarmiert.

Ein Autofahrer bemerkte bei der Fahrt, dass sein Auto stark qualmte, fuhr an den Straßenrand und setzte er einen Notruf ab. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, versuchte bereits die Polizei mit Feuerlöschern ihr Glück. Leider brannte der Oldtimer Renault Alpine im Bereich des Hecks so stark, dass die Löschversuche der Polizei nicht anschlugen. Erst nach dem Einsatz zweier Schnellangriffsschläuche konnte das Feuer gelöscht werden. Anschließend wurde der Pkw mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Der Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Gegen 13:00 Uhr konnten die Einsatzkräfte ihr Mittagessen zu sich nehmen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell