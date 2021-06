Feuerwehr München

FW-M: Menschen schreien aus Fenstern (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 20. Juni 2021, 20:48 Uhr Schwanthalerstraße

Am Sonntagabend ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen, der glimpflich geendet hat.

Mehrere Anrufer berichteten der Integrierten Leitstelle, dass es aus Fenstern brennt und Personen am Fenster stehen und um Hilfe schreien. Daraufhin erfolgte eine rasche Alarmierung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde im zweiten Obergeschoss Rauch aus Fenstern wahrgenommen. Im vierten Obergeschoss befanden sich Personen am Fenster. Zeitgleich gab es Rückmeldungen, ein Elektroverteilerkasten sei in Brand. Das Feuer war jedoch bereits erloschen. Da sich der Verteilerkasten im Treppenhaus befand, kam es zu massiver Rauchausbreitung im gesamten Gebäude. Mit einer Drehleiter wurden die Personen am Fenster betreut. Die Feuerwehr begann mit den Lüftungsmaßnahmen und evakuierte das Gebäude. 18 Wohnungen hatte die Feuerwehr im Anschluss geöffnet (drei Wohnungen davon gewaltsam geöffnet) und kontrolliert. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten 13 Personen ambulant vor Ort. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Einsatzende wieder zurück in ihre Wohneinheiten.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Zur Ursache und Schadenshöhe des Brandes kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sei2)

