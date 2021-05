Feuerwehr München

FW-M: Wohnung nach Brand unbewohnbar (Neuhausen-Nymphenburg)

München (ots)

Montag, 31. Mai 2021, 01.18 Uhr; Volkartstraße

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Volkartstraße mitten in der Nacht ist der 56-jährige Wohnungsinhaber in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Bereits bei der Ankunft konnten die Einsatzkräfte Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss erkennen. Sofort wurde ein Löschangriff vorbereitet. Gleichzeitig kümmerte sich die Besatzung des Rettungswagens um das Ehepaar, das die Brandwohnung bereits vor Ankunft der Feuerwehr verlassen hatte. Um den Treppenraum rauchfrei zu halten, wurde ein Rauchschutzvorhang an der Wohnungstüre angebracht. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung. Das Feuer in einem Zimmer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings hatte sich der starke Rauch in der ganzen Wohneinheit ausgebreitet. Um diese zu entrauchen, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Weitere Kräfte kontrollierten die Wohnungen über der Brandwohnung. Nach einer Erstversorgung wurde der 56-jährige Mann wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert. Da die Wohnung so verrußt ist, dass sie nicht mehr bewohnbar ist, wurde seine Frau bei ihrer Schwester untergebracht.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell