Feuerwehr München

FW-M: Fahrzeugbrand (Thalkirchen-Obersendling)

München (ots)

Samstag, 29. Mai 2021, 18.13 Uhr; Brudermühlbrücke

Am Abend ist ein Pkw-Fahrer mit dem Schrecken davongekommen. Sein brennender VW-Bus brannte nahezu vollständig aus.

Als der Mann mit seinem VW-Bus auf dem Ring von Richtung Luise-Kiesselbach-Platz in Fahrtrichtung Osten auf der Brudermühlbrücke unterwegs war, wurde er von einem weiteren Fahrer auf die enorme Rauchentwicklung seines älteren Busses aufmerksam gemacht. Daraufhin stellte er das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und verließ das Auto. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bereits von Kollegen der Bereitschaftspolizei erwartet, die zufällig am Einsatzort vorbeikamen und die Absperrmaßnahmen übernahmen. Das Feuer wurde von einem Atemschutztrupp gelöscht. Die daraus entstandene Verschmutzung auf der Fahrbahn musste anschließend noch beseitigt werden. Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000EUR.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (hax)

