Feuerwehr München

FW-M: Einsatz in luftiger Höhe (Moosach)

München (ots)

Dienstag, 25. Mai 2021, 21.15 Uhr; Dachauer Straße

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einer Baustelle gerufen, auf der sich ein Blechteil eines Baukrans gelöst hatte.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hing ein Blechteil eines Krans in 35 Metern Höhe nur noch an wenigen Schrauben und drohte herunter zu fallen. Ausgerüstet mit dem Gerätesatz Absturzsicherung begaben sich die Kräfte auf den Ausleger des Baukrans. Sie entschlossen sich das Bauteil nicht zu sichern, sondern demontierten es, und seilten es im Anschluss ab. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell