FW-M: Baum entfernt (Neuhausen-Nymphenburg)

Donnerstag, 20. Mai 2021, 18.58 Uhr; Südliche Auffahrtsallee

Ein Baum am Straßenrand ist von der Feuerwehr abgetragen worden. Die Standsicherheit war nicht mehr gegeben.

Als am Abend ein Mitarbeiter des Gartenbaureferats am Straßenrand den Baum bemerkte, läuteten alle Alarmglocken. Offensichtlich war der etwa 20 Meter hohe Baum akut sturzgefährdet. Um einem unkontrollierten Sturz vorzubeugen, ist die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen angerückt, darunter auch ein Kran. Zunächst mussten direkt im Gefahrenbereich geparkte Fahrzeuge entfernt werden. Die Besatzung der Drehleiter entfernte zuerst die Baumkrone. Anschließend konnte der Stamm, mit dem Kran gesichert, vom Wurzelwerk abgetrennt und am Boden abgelegt werden. Wie sich herausstellte, war der Baumstamm komplett hohl. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde bei dem Einsatz keiner.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

