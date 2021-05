Feuerwehr München

FW-M: "Der Wind, der Wind, (Glockenbachviertel)

München (ots)

Montag, 17. Mai 2021, 19.15 Uhr; Holzstraße ... das himmlische Kind" macht sich seit zwei Jahrhunderten im Märchen von Hänsel und Gretel am Knusperhäuschen zu schaffen. Etwa 209 Jahre später - im Jahr 2021 - machte sich der Wind am Montagabend an einem "Häuschen" im Glockenbachviertel zu schaffen. Eine Mitteilerin meldete der Integrierten Leitstelle eine vom Winde verwehte Hausbegrünung. Mehrere Quadratmeter fassadenbegrünende Kletterpflanzen waren auf den Boden geweht worden. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Nach Absperrung des Gefahrenbereichs entschied sich der Einsatzleiter für eine großflächige Abtragung der Bepflanzung, da nicht auszuschließen war, dass weitere Teile abstürzen. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an den Hausmeister übergeben. Glücklicherweise gab es beim Absturz der Pflanzen keine Verletzten.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

