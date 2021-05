Feuerwehr München

FW-M: Tiere in Not (Pasing-Obermenzing)

München (ots)

Montag, 17. Mai 2021, 15.04 Uhr; Schrämelstraße "Rettung Kleintier - Einsatz für die Feuerwehr", dieser Satz löst bei vielen Menschen im Kopf automatisch das Bild einer zu rettenden Katze auf einem Baum aus. Natürlich gibt es diese Einsätze, aber eben nicht nur. Auch andere Tiere benötigen manchmal etwas menschliche Hilfe. Enten, Gänse, Rehe, Vögel, Eichhörnchen, Hasen, ... ein/e gestandene/r Feuerwehrfrau/mann kann mit Fug und Recht behaupten, in seinem Feuerwehrleben sicherlich das ein oder andere Tierchen gerettet zu haben. Am gestrigen Nachmittag zum Beispiel musste die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeuges einem verletzten Vogel zu Hilfe eilen. Ein flügellahmer Mäusebussard wurde von einem Passanten in der Schrämelstraße gemeldet. Schnell war das Tier eingefangen und konnte sein Übergangsquartier in einer Transportbox der Feuerwehr beziehen. Damit war das "Problem" aber noch nicht gelöst. Eine kursierende Vogelgrippe/Geflügelpest, die Zuständigkeiten der jeweiligen Sachverständigen, die weitere Versorgung der meist verletzten Tiere - all diese Faktoren spielen für den weiteren Verlauf eines Einsatzes eine große Rolle. Der verletzte Bussard aus Obermenzing konnte schließlich an einen Sachverständigen übergeben werden, wo er unter Einhaltung aller notwendigen Quarantänevorschriften gesund gepflegt wird. In diesem Fall zwar nicht ganz passend, aber meist ein guter Abschluss dieser tierischen Einsätze: "Ente (geht's) gut, alles gut!"

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

