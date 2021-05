Feuerwehr München

FW-M: Brand in Gärtnerei (Feldmoching)

München (ots)

Donnerstag, 6. Mai 2021, 20.31 Uhr; Würmhölzlstraße Besitzer einer Gärtnerei haben am Donnerstagabend einen Stromausfall bemerkt und die entsprechende Sicherung des Gebäudes am außen liegenden Sicherungskasten wieder eingeschaltet. Als sie das Gewächshaus betraten, entdeckten sie in einem etwa 50 Quadratmeter großen Lagerraum Rauch und Brandgeruch. Unverzüglich setzten sie einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Als die alarmierten Kräfte der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr eintrafen, wurden sie von den Mitteilern im Freien empfangen. Mehrere Einsatzkräfte ausgerüstet mit Atemschutz und einem C-Rohr gingen zur Brandbekämpfung in den Lagerraum. Dort fanden die Trupps eine brennenden Elektroverteilung vor und löschten diese ab. Um den Brandrauch aus dem Lager zu entfernen, setzten die Kräfte einen Hochleistungslüfter ein. Da sich der Brand im Lagerraum ereignete, wurden die Pflanzen im Gewächshaus nicht beschädigt. Mitarbeiter der Stadtwerke München trennten das Gebäude vom Stromnetz. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro beziffert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell