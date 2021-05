Feuerwehr München

FW-M: 55-Jähriger bei Unfall leicht verletzt (Ramersdorf-Perlach)

München (ots)

Freitag, 30. April 2021, 22.26 Uhr; Chiemgaustraße

Am gestrigen Abend ist ein Fahrer eines Pkw verunfallt. Er wurde im Fahrzeug eingeschlossen.

Vor einer Unterführung kollidierte ein 55-jähriger Fahrer mit einem Abweiser. Dabei geriet sein Fahrzeug so stark ins Wanken, dass es aufkippte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Passanten beobachteten den Unfall und riefen sofort die Rettungskräfte. Einer der Passanten leistete umgehend Erste-Hilfe und betreute den Verunfallten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Das Rettungsdienstpersonal konnte schnell feststellen, dass der 55-Jährige nur leicht verletzt war. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug mit Spanngurten an einem Geländer. Kurz darauf konnte der Verunfallte mit Hilfe aus dem Fahrzeug steigen. Die Rettungsdienstmitarbeiter transportierten den Mann anschließend in ein Münchner Krankenhaus. Mit Wasser am Strahlrohr und einem Pulverlöscher stellte ein Trupp den Brandschutz sicher.

Während den Rettungsmaßnahmen musste der Bereich für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die genaue Unfallursache sowie der Sachschaden sind nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell