FW-M: Online-Konferenz eskaliert (Neuhausen-Nymphenburg)

Mittwoch, 14. April 2021, 14.33 Uhr; Volkartstraße

Ein Nürnberger hat für eine 32-jährige Frau in München medizinische Hilfe angefordert. Im Vergleich zur traditionellen Besprechung am runden Tisch ist die neue Normalität, dass viele Konferenzen überregional und virtuell am Computer stattfinden. In diesem Fall profitierte eine Teilnehmerin davon. Am Mittwochnachmittag waren mehrere Personen in einer Konferenz zusammengeschaltet. Plötzlich reagierte eine 32-jährige Frau in München nicht mehr auf Ansprache. Da sie augenscheinlich bewusstlos geworden war, wählten ihre Kollegen den Notruf. Da letztere sich nicht in München sondern in Nürnberg befanden, wurde das Telefonat automisch in die zuständige Leitstelle aufgeschaltet. Die Disponenten in Nürnberg leiteten den Einsatz ohne Verzögerung an die Leitstelle München weiter, woraufhin sofort Rettungskräfte in die Volkartstraße geschickt wurden. Nach der Erstversorgung entschied ein Notarztteam, die 32-Jährige in ein Münchner Krankenhaus zu transportieren.

Diesbezüglich ein wichtiger Hinweis:

In den letzten Jahren wurden die technischen Voraussetzungen der bayerischen Leitstellen erheblich verbessert. Daher kann über die 112 bayernweit ein Notruf abgesetzt werden. Die Leitstellen koordinieren dann regional die Einsatzkräfte zum Notfall.

