FW-M: Mehrere brennende Container (Moosach)

München (ots)

Montag, 12. April 2021, 03.22 Uhr; Glogauer Platz

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Container in Moosach löschen. "Kleidercontainer in Brand" - mit dieser Information wurden die beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge zum Glogauer Platz alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um zwei Müllcontainer und einen Kleidercontainer handelte, welche von zwei Atemschutztrupps zügig gelöscht werden konnten.

Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(saur)

